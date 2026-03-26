Паводок в Рязанской области: Ока прибавила 37 см, а Ранова достигла 407 см

Весна вступает в активную фазу, и паводковая обстановка в Рязанской области начинает всерьез беспокоить и жителей, и специалистов. За минувшие сутки Ока в пределах Рязани прибавила внушительные 37 сантиметров, а в Скопинском районе вода уже внесла свои коррективы в жизнь людей — там затопило мост, из-за чего привычные маршруты превратились в настоящую логистическую головоломку с крюком почти в 20 километров. Об этом сообщает издание 7info.

Если смотреть на цифры, которые приводят гидрологи Рязанского центра по состоянию на 26 марта, становится понятно: стихия пока не собирается сбавлять обороты. В областном центре уровень Оки сейчас составляет 172 сантиметра выше нуля гидрологического поста. Выше по течению, у села Старая Рязань, вода поднялась на 16 сантиметров, достигнув 266 сантиметров, а в районе Касимова прирост зафиксирован на уровне 19 сантиметров — там отметка остановилась на 233 сантиметрах.

Однако куда более интересная и неоднородная картина складывается на малых реках региона. Здесь свои рекорды и свои аномалии. Например, Ранова у села Троица подскочила на 15 сантиметров, выйдя на отметку 407 сантиметров — это один из самых высоких показателей среди всех контролируемых постов, что говорит о локальном, но мощном притоке воды. Мокша у Кадома прибавила скромные восемь сантиметров, а Верда у Скопина и вовсе добавила лишь три сантиметра, показывая относительную стабильность. Любопытно, что единственная река, где уровень пошел на спад — это Проня в районе Быково, там минус 18 сантиметров.

Главные последствия бушующей стихии уже материальны и ощутимы для людей. Из-за подъема воды оказался подтоплен низководный мост через Ранову вблизи деревни Шелемишево в Скопинском округе. Для местных жителей это не просто строка в сводке, а реальная бытовая проблема: объездной путь теперь составляет 18 километров. Ситуация остается динамичной, и пока гидрологи прогнозируют дальнейший рост уровней на большинстве рек, жителям прибрежных районов стоит быть готовыми к новым временным неудобствам и возможным корректировкам маршрутов.

