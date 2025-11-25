Печное отопление стало причиной каждого седьмого пожара в Рязанской области

В Рязанской области печное отопление продолжает оставаться одним из основных источников пожаров в жилом секторе. Статистика текущего года показывает, что каждый седьмой пожар в зданиях происходит именно из-за нарушений при эксплуатации или неисправностей отопительных систем. Об этом сообщает издание 7info.

Цифры демонстрируют тревожную динамику: количество возгораний, связанных с печами, выросло на 36% по сравнению с прошлым годом. Зафиксировано 94 таких случая, что привело к травмам пяти человек и серьезному материальному ущербу. Огонь уничтожил более сотни строений, а предварительные оценки убытков превысили 33 млн рублей.

Специалисты выделяют ключевые проблемы, лежащие в основе этой статистики. Жители часто пренебрегают элементарными правилами безопасности, используют неисправное оборудование или допускают ошибки при строительстве печей. Эти факторы создают постоянную угрозу для деревянного жилого фонда региона.

Итогом становится осознание необходимости системной профилактической работы. Несмотря на регулярные предупреждения от МЧС, ситуация продолжает ухудшаться. Без изменения отношения самих жителей к правилам пожарной безопасности и повышения качества обслуживания печного оборудования эта проблема будет продолжать нести прямую угрозу жизни и благополучию рязанцев.

