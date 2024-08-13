Педофила в РФ отправили в колонию на 23 года за более чем сотню эпизодов насилия

Евгений Полежаев занимался с детьми музыкой и вокалом и в то же время насиловал своих учеников. За это он отправился на 23 года в колонию строгого режима. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Евгений Полежаев приехал в РФ из Казахстана. Уже на Урале он получил работу в сельской средней школе и быстро завоевал популярность в округе тем, что учил детей петь и играть на музыкальных инструментах. Он даже создал собственную студию под названием «7 нот».

Как оказалось, педагог был педофилом. Он насиловал своих подопечных во время занятий и говорил им, что только таким образом те смогут пробиться на сцену. Предпочтение Полежаев отдавал мальчикам в возрасте от 10 до 13 лет.

Одна из его жертв рассказала все родителям, и уже те обратились в полицию. Следствие насчитало в общей сложности 26 случаев сбора сведений о частной жизни и 107 эпизодов насильственных действий. Пострадавшими от его действий признали 22 человека. Суд оценил такой состав преступлений на 23 года лишения свободы. Отбывать наказание педофил будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор двум топ-менеджерам разорившегося Межтопэнергобанка. Одному дали 5 лет лишения свободы, другому 4. Их признали виновными в хищениях средств под видом выдачи кредитов.