Пекло в доме престарелых за 50 тысяч в месяц: в Химках спасатели вытаскивали стариков из огня через окна

В подмосковном городском округе Химки пятница, 13-е едва не обернулась масштабной трагедией для постояльцев частного дома престарелых. Об этом сообщает REGIONS .

В деревне Брехово вспыхнул пожар в деревянном здании пансионата, где в этот момент находилось 55 человек. Очаг возгорания возник в столовой, после чего пламя начало стремительно пожирать горючие конструкции заведения. Пожилые люди оказались заблокированы едким дымом, а для спасения части постояльцев сотрудникам МЧС пришлось применять штурмовые лестницы.

Операция по спасению проходила в экстремальных условиях: из горящей ловушки на свежий воздух вывели 50 человек. Шестерых пенсионеров пожарные буквально выносили на руках со второго этажа через оконные проемы, так как пути эвакуации были отрезаны огнем. К сожалению, без жертв не обошлось — трое стариков получили тяжелые термические травмы и были экстренно доставлены в ближайшие больницы. Для борьбы со стихией были стянуты внушительные силы: 45 спасателей и 15 единиц спецтехники, которым удалось локализовать пожар к вечеру.

Cогласно открытым данным заведения, содержание одного родственника в этом «деревянном тереме» обходилось семьям минимум в 50 тысяч рублей ежемесячно. На месте происшествия продолжают работать эксперты, устанавливающие точную причину инцидента, который мог закончиться массовой гибелью людей.

Ранее спасатели объяснили, почему добровольцев не допускают к работам.