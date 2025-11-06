Пенсионер из Южно-Сахалинска получил условный срок за умышленное причинение тяжкого вреда

Анивский районный суд вынес приговор пенсионеру из Южно-Сахалинска, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Конфликт, повлекший серьезные последствия, разгорелся в ноябре 2023 года в одном из крестьянско-фермерских хозяйств в пяти километрах от Успенского, сообщил портал «АСТВ».

Как установил суд, подсудимый переехал в дом по просьбе знакомой, которая жаловалась на проживавшего там же мужчину, злоупотреблявшего алкоголем и проявлявшего агрессию. Однажды вечером, когда пенсионер читал на кухне книгу, туда вошел пьяный потерпевший. Между мужчинами завязался спор о съезде последнего из дома.

Согласно показаниям обвиняемого, потерпевший первым попытался нанести удар, но промахнулся. Пенсионер, решив дать сдачи, ударил оппонента кулаком в глаз, после чего тот упал. Пострадавший самостоятельно ушел в свою комнату, приложив к лицу переданное ему полотенце, а позже был госпитализирован.

Версия потерпевшего в суде отличалась: он утверждал, что на него без всяких разговоров набросились и несколько раз ударили по голове, что привело к потере сознания. В результате травмы мужчина полностью лишился зрения на один глаз.

Медицинская экспертиза зафиксировала у него комплекс тяжелых травм: оскольчатые переломы слезной и решетчатой кости, а также переломы нижней стенки глазницы, отнесенные к повреждениям, опасным для жизни.

Суд, принимая решение, учел все обстоятельства, включая раскаяние подсудимого, его преклонный возраст и состояние здоровья. В итоге пенсионеру было назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком один год.

