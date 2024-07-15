Пенсионер из Подмосковья скончался после укуса осы

В Подмосковье 75-летний пенсионер скончался после укуса осы. Трагедия случилась в одном из садовых товариществ под Истрой, сообщил «Московский комсомолец» .

По информации издания, осы давно облюбовали дачный дом. Хозяева намеревались разорить убежище насекомых, но не успели.

Оса врезалась в глаз хозяина дома и ужалила его. У пенсионера моментально начался анафилактический шок. Родные дали ему антигистаминное средство, но мужчина скончался еще до приезда медиков.

Ранее сообщалось, что школьник из Подмосковья чуть не умер, съев пирожок с грибами. Причиной резкого ухудшения самочувствия стало то, что у ребенка была аллергия на коровье молоко.