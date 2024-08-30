Пенсионер погиб после падения на острый край дачного забора в Подмосковье

В Подмосковье 74-летний пенсионер погиб, упав на острый край дачного забора, пишет «Московский комсомолец» .

По информации издания, трагедия случилась накануне вечером. Мужчина упал с приставной лестницы прямо на забор из профлиста.

На участке мужчина находился с супругой, в момент несчастного случая женщина была в доме, но сразу же выбежала на улицу, как только услышала грохот и крики.

Пенсионер скончался от кровопотери.

Ранее сообщалось, что в дачном доме в Подмосковье нашли изрубленное тело пожилой женщины.