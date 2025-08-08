Пенсионер в Дагестане взял в заложницы бывшую жену и ее сестру
Mash: в Дагестане пенсионер с ружьем взял в заложницы бывшую жену и ее сестру
Фото: [Медиасток.рф]
В Дагестане 62-летний мужчина захватил в заложницы свою бывшую супругу и ее сестру. Об этом громком инциденте сообщил телеграм-канал Mash Gor.
Согласно информации, предоставленной каналом, 7 августа житель России, вооруженный охотничьим ружьем, проник в чужое жилище, требуя встречи с районным судьей и представителем прокуратуры.
Целью его действий было разрешение жилищного вопроса, поскольку после расторжения брака он остался без жилья и считал такое положение вещей несправедливым.
После переговоров мужчину удалось убедить сначала освободить сестру бывшей жены, а затем и ее саму. В настоящее время он задержан и находится в полицейском участке.
Ранее сообщалось, что строитель выжил после того, как арматура насквозь пробила его грудь в Дербенте.