Пенсионер в Петербурге «разыграл» 17-летнюю девушку «пневматом»

В Санкт-Петербурге 66-летний пенсионер, не имеющий официального трудоустройства, «разыграл» 17-летнюю девушку, приставив к ее голове «пневматическое оружие» после ее отказа от совместного распития пива.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Санкт-Петербургу, сотрудники правоохранительных органов задержали 66-летнего горожанина за то, что он, якобы в качестве розыгрыша, направил «пневматический пистолет» в лоб несовершеннолетней работнице кафе быстрого питания, которая отклонила его предложение выпить пива.

По предварительным данным, инцидент произошел в одном из ресторанов быстрого обслуживания на улице Коллонтай. Мужчина предложил юной сотруднице составить ему компанию в употреблении пива, и после ее отказа он приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет, заявив затем, что это была шутка.

Сотрудники полиции Невского района оперативно установили личность и задержали любителя экстравагантных розыгрышей. Подчеркивается, что задержанный будет передан следственным органам для дальнейших юридических процедур.

Ранее сообщалось, что в Петербурге несовершеннолетний выстрелил подруге в лицо из аэрозольного пистолета.