В Петербурге несовершеннолетний выстрелил подруге в лицо из аэрозольного пистолета

В Петербурге учащийся одного из учебных заведение непреднамеренно выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо однокурснице в трамвае. Об этом в своем телеграм-канале сообщило управления Росгвардии по городу.

Инцидент произошел 9 апреля, а после поступившего сигнала росгвардейцы приехали на улицу Энгельса к трамваю, курсирующему по маршруту № 20. Там же был задержан несовершеннолетний.

Согласно предварительной информации, 16-летний юноша вытащил аэрозольный пистолет для демонстрации однокурснице из колледжа, но в ходе показа случайно нажал на спусковой крючок. Пострадавшая была госпитализирована с ожогами и подозрением на повреждение глаза. Региональный главк МВД сообщает, что у несовершеннолетнего был сигнальный пистолет. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. Оружие изъято.

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