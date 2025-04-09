В Петербурге несовершеннолетний выстрелил подруге в лицо из аэрозольного пистолета
В Петербурге студент случайно выстрелил подруге в лицо из аэрозольного пистолета
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В Петербурге учащийся одного из учебных заведение непреднамеренно выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо однокурснице в трамвае. Об этом в своем телеграм-канале сообщило управления Росгвардии по городу.
Инцидент произошел 9 апреля, а после поступившего сигнала росгвардейцы приехали на улицу Энгельса к трамваю, курсирующему по маршруту № 20. Там же был задержан несовершеннолетний.
Согласно предварительной информации, 16-летний юноша вытащил аэрозольный пистолет для демонстрации однокурснице из колледжа, но в ходе показа случайно нажал на спусковой крючок. Пострадавшая была госпитализирована с ожогами и подозрением на повреждение глаза. Региональный главк МВД сообщает, что у несовершеннолетнего был сигнальный пистолет. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. Оружие изъято.
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