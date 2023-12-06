Пенсионер зарезал сына в ходе ссоры в подмосковном Чехове

В Подмосковье задержали пенсионера, который зарезал сына в ходе ссоры. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Преступление произошло в частном доме в деревне Глуховка под Чеховом. Отец и сын распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт, в ходе которого пенсионер схватил нож и нанес потерпевшему несколько ударов в область туловища и головы. Мужчина скончался на месте.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую. В ближайшее время пенсионеру предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что житель Химок зарезал младшего брата в ходе ссоры.