Житель Подмосковья зарезал младшего брата в ходе бытовой ссоры

В Химках задержали 34-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве младшего брата, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в минувшую субботу в микрорайоне Митино Дальнее, уточнили в ведомстве. Между мужчинами произошла бытовая ссора, в ходе которой один ударил другого ножом не менее четырех раз.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли нож со следами крови. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Талдома до смерти избил своего 92-летнего отца, который сделал замечание по поводу частого употребления алкоголя.