Уснувший за рулем водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Мытищах, пойдет под суд

Авария случилась в мае текущего года. Водитель большегруза уснул за рулем и столкнулся с легковыми автомобилями, которые стояли на красный сигнал светофора. В результате водитель одной из легковушек скончался на месте от полученных травм. В дорожно-транспортном происшествии также пострадали еще несколько человек.

Уточняется, что обвиняемый полностью признал вину. Дело по существу рассмотрит Мытищинский городской суд.

Ранее сообщалось, что автомобиль насмерть сбил пешехода в Дмитровском округе Подмосковья.