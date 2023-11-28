Уснувший за рулем водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Мытищах, пойдет под суд
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Прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП с погибшим на Осташковском шоссе в Мытищах, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.
Авария случилась в мае текущего года. Водитель большегруза уснул за рулем и столкнулся с легковыми автомобилями, которые стояли на красный сигнал светофора. В результате водитель одной из легковушек скончался на месте от полученных травм. В дорожно-транспортном происшествии также пострадали еще несколько человек.
Уточняется, что обвиняемый полностью признал вину. Дело по существу рассмотрит Мытищинский городской суд.
Ранее сообщалось, что автомобиль насмерть сбил пешехода в Дмитровском округе Подмосковья.