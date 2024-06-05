Пенсионерка и ее собака провалились в 12-метровый колодец с водой в Подмосковье

Пенсионерка провалилась в колодец с водой, пытаясь снять собаку, которая запрыгнула на бетонное кольцо сооружения. В итоге женщина провалилась вместе с питомцем на глубину более двенадцати метров, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

На помощь 77-летней пенсионерке пришли работники 220-й пожарно-спасательной части, их вызвал сосед, который услышал крик о помощи. Мужчина не растерялся и до прибытия спасателей спустил в колодец садовую лестницу и бельевую веревку.

Лестница, длины которой едва хватило до середины колодца, стала опорой для женщины. Она обвязала веревкой питомца, его благополучно вытащили. Пенсионерку наверх поднимали спасатели, используя альпинистское снаряжение.

Госпитализация пострадавшей не понадобилась. Она отделалась ссадинами и повышением давления.

Фото: [ пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» ]

Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили полуторогодовалого мальчика из запертого автомобиля.