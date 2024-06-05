Подмосковные спасатели освободили малолетнего ребенка из запертого автомобиля

Инцидент произошел в Солнечногорске. Спасателей вызвали родители мальчика. Они рассказали, что ненадолго вышли из машины, в это время ребенок стал баловаться и случайно заблокировал двери.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место, аккуратно отжали двери транспортного средства и передали мальчика родителям. Спасательная операция длилась около пяти минут. Уточняется, что медицинская помощь малышу не понадобилась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь женщине, которая упала в погреб.