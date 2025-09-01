Пенсионерка напала на 84-летнюю соседку в пансионате Петербурга

В одном из частных домов престарелых в Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент: 94-летняя постоялица убила свою 84-летнюю соседку по комнате. Информацию об этом распространило издание «Конкретно.ру».

Согласно сведениям, полученным от источника, инцидент произошел утром 26 августа, когда пожилая женщина атаковала свою соседку и нанесла ей множественные удары. Сотрудница пансионата вмешалась и прекратила насилие.

Пострадавшая получила серьезные повреждения, включая закрытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга и гематому в области глаза. Ее немедленно доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось. Мотивы, побудившие нападавшую к таким действиям, в настоящий момент остаются невыясненными.

