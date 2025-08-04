Пенсионерка погибла после купания в отеле на Крите

78-летняя британская туристка погибла после купания в бассейне отеля на Крите. Владельцев гостиницы и спасателя обвиняют в халатности — их выпустили под залог, но расследование продолжается. Об этом сообщает издание The Sun.

Пенсионерка из Великобритании отправилась на отдых в греческий Херсониссос, но ее путешествие закончилось трагедией. Во время купания в отеле женщина почувствовала себя плохо и начала тонуть. Постояльцы попытались помочь, но спасти ее не удалось — медики констатировали смерть.

Полиция арестовала двух владельцев отеля и 21-летнего спасателя, которого не было на месте во время происшествия. Их подозревают в непредумышленном убийстве из-за недостаточного контроля за безопасностью гостей. Пока следствие выясняет обстоятельства, задержанные вышли под залог.

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