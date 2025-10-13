Пенсионерка потеряла руку из-за нападения жеребца в Ленобласти

Врачам в Санкт-Петербурге удалось стабилизировать здоровье женщины, пострадавшей от атаки лошади в садовом товариществе области, однако сохранить ей конечность не получилось. Агрессивный жеребец, пугающий обитателей уже много лет, по-прежнему находится в СНТ. Об этом сообщили в «Фонтанке» 13 октября.

Председатель правления СНТ «Орбита-3» Давид Бугадзе пояснил, что скорая помощь прибыла лишь через час после звонка и забрала пациентку в критическом состоянии. Внешне ее рука висела на одном сухожилии.

Согласно данным «Фонтанки», 67-летнюю жертву госпитализировали в клинику на улице Костюшко с переломами ребер и носа, а также с травматической отсечкой конечности. Нос успешно прооперировали, но повреждение руки оказалось слишком обширным — хирургам пришлось ее ампутировать. Сейчас самочувствие больной тяжелое, но под контролем. Прогноз на выздоровление положительный.

Бугадзе уточнил, что инцидент произошел, когда жеребец накануне днем забрел на участок женщины. Полицейские в ходе расследования выяснили: 71-летний сосед не закрепил своего коня, позволив ему бродить по территории СНТ.

Местные обитатели неоднократно жаловались на скот, выходящий с его земли, разрушающий грядки и терроризирующий людей. Например, прошлым летом камера зафиксировала, как семья удирала от коня с болтающейся веревкой. Женщине удалось задержать животное, чтобы дети скрылись, а потом ей самой пришлось прятаться за стволами деревьев.

Как отметил председатель, владелец имеет один участок, а рядом два других — на имя его сожительницы и сына.

«На всех трех пусто, стоят ветхие строения. У него там отара овец, собаки, две лошади. Кобыла вроде нормальная, жеребец — сами понимаете. Он некастрированный, на привязи, постоянно срывается и бегает по садоводству», — рассказал Бугадзе.

Он добавил, что земля с животными не обнесена оградой. Убедить хозяина поставить забор не удалось, а на идею оплатить ее из средств товарищества он отреагировал отказом. Соседи отмечают, что общение с ним часто заканчивается руганью или даже угрозами.

Бугадзе подчеркнул: борьба с вольным скотом и его владельцем длится около десятилетия.

После нападения на пенсионерку хозяин вернул коня на место. Животное, видимо, сорвалось с привязи, и его снова закрепили. По сведениям «Фонтанки», полиция не конфисковала лошадь. Ее 71-летний владелец арестован по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

