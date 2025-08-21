Тульчанка попала в больницу из-за открытой двери в автобусе

В Туле местная жительница выпала из общественного автобуса прямо на проезжую часть, сообщила прокуратора Центрального района города в телеграм-канале.

По данным надзорного ведомства, 24-летняя девушка получила травмы и была госпитализирована в местную больницу.

По предварительной информации, днем 20 августа водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 62, допустил грубейшее нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

В момент движения по проспекту Ленина дверь автобуса была открыта. Молодая пассажирка не удержалась и выпала из салона прямо на дорогу, по которой двигались другие транспортные средства.

В рамках проводимой проверки специалисты дадут всестороннюю оценку соблюдению перевозчиком требований законодательства, регламентирующего правила безопасности при перевозках пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили дело против избившего девушку блогера.