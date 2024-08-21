Пенсионерка трое суток жила в подмосковном лесу, пока ее не нашла поисковая группа

Инцидент произошел в Можайске. В Систему-112 обратился знакомый пенсионерки. Они вместе отправились на «тихую охоту», а пока собирали грибы — разделились. Мужчине удалось выйти из леса, а его попутчица осталась там, мобильного телефона при ней не было.

К поискам подключили полицейских, волонтеров отряда «ЛизаАлерт», добровольцев пожарной команды «Ивакино» и работников «Мособлпожспаса». Специалисты поквартально прочесали лесной массив, включая труднопроходимую заболоченную местность.

Первые двое суток поисков не дали результатов, а на третий день к операции подключились кинологи. Ближе к обеду женщина была найдена. Она сказала, что чувствует себя хорошо и все это время питалась грибами. Женщину вынесли из леса на мягких носилках и передали медикам для обследования.

Ранее подмосковные спасатели вывели из леса заблудившуюся супружескую пару.