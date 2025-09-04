Пенсионерка в Забайкалье получила штраф за критику российских военных

В Забайкалье женщину привлекли к ответственности за публикации в социальных сетях, касающиеся специальной военной операции (СВО) в Украине. Читинский районный суд вынес решение о штрафе за дискредитацию российской армии. Об этом информировала пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, пожилая россиянка, которой 72 года, размещала комментарии, в которых критически высказывалась о действиях Вооруженных сил РФ за границей в рамках СВО.

В добавление к этому, в ее публикациях содержались высказывания, умаляющие достоинство и честь русского народа, как указано в судебных документах. В результате судебного разбирательства пенсионерке был назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

