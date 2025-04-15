Пенсионерка выжила после падения с шестого этажа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пожилая женщина 80-ти лет упала с балкона, расположенного на шестом этаже, прямо на припаркованный автомобиль. Пенсионерка осталась жива, сообщил телеграм-канал Ural Mash.

Согласно информации канала, инцидент произошел, когда женщина занималась мытьем окон на балконе и по случайности сорвалась вниз. Падение смягчила крыша автомобиля Hyundai, на которую она приземлилась.

Сообщается, что после падения пострадавшая даже пыталась подняться и разговаривала с людьми, ставшими свидетелями происшествия. В настоящее время она находится в медицинском учреждении, где ей оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Петербурге стример выпал из окна во время трансляции.