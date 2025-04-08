В Петербурге стример выпал из окна во время трансляции

Во время прямой трансляции на платформе Twitch, 19-летний стример, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпал из окна своей квартиры, расположенной на проспекте Королева, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, он намеревался проветрить помещение, но потерял равновесие, сидя на кресле с колесиками. Труп молодого человека был обнаружен возле многоквартирного дома с повреждениями, характерными для падения с большой высоты.

Погибший, Никита, был студентом СПбГЭУ, где изучал рекламу и связи с общественностью. В свободное от учебы время он пытался добиться известности, проводя онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что треш-стримера Меллстроя и его семью заподозрили в неуплате налогов и легализации доходов.