Пенсионерка за рулем иномарки перепутала педали и въехала в здание ТЦ в Подмосковье

Женщина 1963 года за рулем иномарки въехала в стеклянный фасад торгового центра в подмосковной Балашихе. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщил ТАСС .

Инцидент произошел сегодня около одиннадцати часов утра. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением. В результате ДТП пострадал продавец одного из магазинов, находящихся в ТЦ.

" <…> продавец торговой точки был доставлен в медицинское учреждение и после осмотра отпущен домой», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По информации собеседника агентства, причиной случившегося стало то, что женщина перепутала педали газа и тормоза.

Как уточнила газета «Факт», удар пришелся на магазин камуфляжной одежды. Торговый центр работает в штатном режиме.

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