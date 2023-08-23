Пенсионерка за рулем иномарки перепутала педали и въехала в здание ТЦ в Подмосковье
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Женщина 1963 года за рулем иномарки въехала в стеклянный фасад торгового центра в подмосковной Балашихе. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщил ТАСС.
Инцидент произошел сегодня около одиннадцати часов утра. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением. В результате ДТП пострадал продавец одного из магазинов, находящихся в ТЦ.
" <…> продавец торговой точки был доставлен в медицинское учреждение и после осмотра отпущен домой», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По информации собеседника агентства, причиной случившегося стало то, что женщина перепутала педали газа и тормоза.
Как уточнила газета «Факт», удар пришелся на магазин камуфляжной одежды. Торговый центр работает в штатном режиме.
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