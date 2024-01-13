Пентагон назвал цель нового удара флота США по Йемену

Целью для ракетного обстрела американским кораблем сегодня утром стала радарная установка хуситов. Об этом заявили представители министерства обороны Соединенных Штатов, их слова привело РИА Новости .

Данные о новом ударе по объектам на йеменской территории стали поступать сегодня утром. Центральное командование министерства обороны США подтвердило эту информацию.

«В 3:45 по времени Саны 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене», - указало оно.

Этот удар был нанесен ракетой «Томагавк», которую запустили с одного из американских эсминцев.

По утверждению представителя администрации этого города, атака была совершена на северную часть Саны, йеменской столицы. Движение Ансар Алла» еще вчера предупредило Вашингтон и Лондон, что будет мстить за агрессию. Обе страны заплатят полную и высокую цену за свое нападение.