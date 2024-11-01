Новый пакет помощи для Украины включил в себя боеприпасы для ЗРК NASAMS, РСЗО HIMARS, и ПЗРК Stinger. Там же артиллерийские снаряды натовских калибров — на 155 и 105 мм.

Пентагон также передаст Украине противотанковые системы TOW, Javelin и AT-4. Технику для борьбы дронами и ракеты класса воздух — земля тоже включили в пакет.

Дополнительно для ВСУ выделили бронетранспортеры Stryker, партии стрелкового оружия и разнообразные боеприпасы.

При этом воспользовались правом предоставить помощь Украине по механизму PDA, то есть, не согласовав это с Конгрессом. Обычно такой возможностью пользуются лишь при возникновении чрезвычайной ситуации. Не исключено, что очередные проблемы на фронте ВСУ потребовали срочного пополнения запасов.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что передача Киеву оружия не поможет урегулировать конфликт и примирить стороны.

Ранее сообщалось, что экс-глава ЦРУ Гейтс советовал Украине больше не ждать крупной помощи от Америки.