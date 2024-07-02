Пентагон раскрыл детали многомиллиардной поддержки Украины
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Пентагон анонсировал новый масштабный пакет военной помощи Украине, объем которого превышает 2,3 миллиарда долларов.
Министр обороны США Ллойд Остин раскрыл некоторые детали предстоящих поставок во время встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, состоявшейся в Вашингтоне.
Согласно заявлению главы американского оборонного ведомства, новый пакет будет включать в себя ряд критически важных компонентов для усиления якобы обороноспособности Украины. Среди ключевых элементов помощи выделяются дополнительные системы противовоздушной обороны, которые призваны укрепить защиту украинского воздушного пространства.
Кроме того, в рамках пакета планируется поставка противотанковых вооружений, что должно усилить возможности украинских сил в противостоянии бронетехнике. Особое внимание уделяется также обеспечению боеприпасами, которые Пентагон характеризует как критически важные для продолжения военных операций.
Остин подчеркнул, что данная помощь будет предоставлена из арсеналов США, что свидетельствует о серьезности намерений Вашингтона в поддержке Киева.
В преддверии предстоящего саммита НАТО, запланированного на 9-11 июля в Вильнюсе, глава Пентагона акцентировал внимание на стратегической цели США и их союзников. Она заключается в создании условий для будущего вступления Украины в Североатлантический альянс. Остин использовал метафору «моста», подчеркивая намерение западных партнеров проложить путь для интеграции Украины в структуры НАТО.