Министр обороны США Ллойд Остин раскрыл некоторые детали предстоящих поставок во время встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, состоявшейся в Вашингтоне.

Согласно заявлению главы американского оборонного ведомства, новый пакет будет включать в себя ряд критически важных компонентов для усиления якобы обороноспособности Украины. Среди ключевых элементов помощи выделяются дополнительные системы противовоздушной обороны, которые призваны укрепить защиту украинского воздушного пространства.

Кроме того, в рамках пакета планируется поставка противотанковых вооружений, что должно усилить возможности украинских сил в противостоянии бронетехнике. Особое внимание уделяется также обеспечению боеприпасами, которые Пентагон характеризует как критически важные для продолжения военных операций.

Остин подчеркнул, что данная помощь будет предоставлена из арсеналов США, что свидетельствует о серьезности намерений Вашингтона в поддержке Киева.

В преддверии предстоящего саммита НАТО, запланированного на 9-11 июля в Вильнюсе, глава Пентагона акцентировал внимание на стратегической цели США и их союзников. Она заключается в создании условий для будущего вступления Украины в Североатлантический альянс. Остин использовал метафору «моста», подчеркивая намерение западных партнеров проложить путь для интеграции Украины в структуры НАТО.