Пепловое облако вулкана движется к поселку на Камчатке

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в результате извержения вулкана Безымянный на Камчатке, столб пепла достиг отметки в 11 км над уровнем моря. Пепловое облако движется в сторону ближайшего населенного пункта.

Вулканологи зафиксировали несколько выбросов пепла 24 апреля, самый значительный из которых достиг высоты 11–12 км. Пепловый шлейф распространился на 32 км в северо-восточном направлении от вулкана. Для авиации объявлен красный уровень опасности.

Согласно информации регионального управления МЧС России, траектория движения пеплового облака проходит вблизи поселка Ключи. Существует вероятность незначительного выпадения пепла в данном населенном пункте.

На данный момент, как сообщило ведомство, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатки не зарегистрировано. Однако жители поселка Атласово Мильковского района сообщают о начале пеплопада. Безымянный расположен в центре Ключевской группы вулканов, в 40 км от поселка Ключи и в 350 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка.