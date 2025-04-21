На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
Ученые увидели признаки нового извержения вулкана Ключевская сопка
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Ученые сообщили о начале извержения вулкана Ключевская сопка, расположенного на Камчатке.
Информация об этом появилась в телеграм-канале пресс-службы Камчатского филиала геофизической службы РАН.
На начало нового извержения указывает свечение в вершинном кратере вулкана.
До этого сообщалось, что признаки приближающегося извержения увидели у гигантского вулкана на Аляске. Исследователи утверждают, что извержение может произойти в течение нескольких недель или месяцев.
На филиппинском острове Негрос зафиксировано извержение вулкана Канлаон. По словам очевидцев, что пепел взметнулся в небо на 4 км.
Ранее американские ученые пояснили, как определить готовящееся извержение вулкана.