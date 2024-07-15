Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 1200 автомобилей

В очереди на въезд на Крымский мост со стороны Тамани находится 1250 автомобилей. Об этом говорится в сообщении официального канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В публикации, сделанной в 11:00 по московскому времени, отмечается, что время ожидания составляет более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Там время ожидания составляет около часа.

Часом ранее говорилось о 1350 транспортных средствах, которые находятся в очереди со стороны Таманского полуострова. Из Крыма в очереди насчитывалось 240 автомобилей.

Усиление безопасности на Крымском мосту произошло после теракта, который киевский режим устроил на объекте в октябре 2022-го года. Тогда террористы заложили взрывное устройство в грузовик, которые проезжал по мосту. Тогда взрывное устройство сдетонировало, в результате чего было повреждено шоссейное полотно.

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