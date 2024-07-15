Средства ПВО в Севастополе продолжают отбивать атаку беспилотников

Украинская армия пытается нанести новый удар по Севастополю, российская противовоздушная оборона отбивает все эти попытки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

До этого он заявил, что над мысом Фиолент был сбит украинский дрон, его обломки рухнули во двор частного дома. На этом налет не завершился.

«Отражение атаки БПЛА продолжается. Не находитесь на открытом пространстве!», - указал Развожаев.

Он добавил, что по предварительным данным, никто не пострадал. На мыс Фиолент к обломкам беспилотника уже выехали представители оперативных служб.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ упал на территории электроподстанции в Липецкой области. ЧП произошло в Становлянском муниципальном округе. Работа самой подстанции при этом не была нарушена, электроэнергия передается потребителям.