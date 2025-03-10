«Передумал и заплакал»: в Пермском крае подросток хотел поджечь одноклассников

В Пермском крае подросток задумал поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний момент передумал и заплакал, сообщил телеграм-канал Baza.

Миновать трагедии удалось после того, как учителя и обучающиеся школы в Лысьве обратили внимание на поведение мальчика.

Девятиклассник учится в лицее. С 28 февраля мальчик не посещал учебное заведение из-за болезни. 6 марта он вернулся в школу, прихватив с собой тяжелый портфель. Ученик показал пропуск и беспрепятственно прошел пункт охраны, после чего направился в туалет. Там он переоделся в спортивный костюм, надел балаклаву и достал из рюкзака зажигательную смесь.

Поведение и действия мальчика привлекли внимание одиннадцатиклассников, которые незамедлительно сообщили о странном подростке учителям и социальному педагогу.

Сотрудники школы поспешили к пульту видеонаблюдения и увидели, как девятиклассник подходит к кабинету, в котором на тот момент находился его класс и преподаватель. Однако в последний момент ребенок остановился, потом спустился на первый этаж и заплакал.

Социальный педагог забрал мальчика к себе в кабинет, провел с ним разговор и выяснил, что подросток планировал поджечь кабинет, чтобы напугать одноклассников, но испугался и решил отказаться от своего плана.

В школу вызвали полицию. Мальчика допросили и отправили в больницу для проведения психиатрической экспертизы. При осмотре вещей подростка в рюкзаке обнаружили три баллончика, три коктейля Молотова, икону, два складных ножа, зажигалку, две игрушечные машинки и ноутбук.

Родные мальчика отметили, что он никогда не жаловался на буллинг со стороны одноклассников и не имел проблем с успеваемостью. Дело находится на контроле правоохранительных органов.

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