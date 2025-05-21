Перехвачено еще три БПЛА, двигавшихся в сторону Москвы

Российские средства противовоздушной обороны перехватили еще три БПЛА, которые передвигались в направлении Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, была сорвана еще одна попытка Украины нанести удар по Москве.

«Уничтожено еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал он в микроблоге.

До этого дежурными средствами ПВО были сбиты четыре украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к российской столице.

До этого СМИ уже сообщали, что один из сбитых в Подмосковье БПЛА рухнул в Домодедово. Его обломки упали на территории детского сада. В итоге никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Как дети, так и воспитатели были эвакуированы в подвал здания.