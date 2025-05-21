При падении обломков дрона в детсаду в Подмосковье никто не пострадал

При падении фрагмента беспилотника на территорию детского сада в Домодедово никто не пострадал. Об этом пишет глава городского округа Евгения Хрусталева в своем телеграм-канале.

По словам Хрусталевой, на территории детского сада упал фрагмент беспилотника, но ни разрушений, ни пострадавших, к счастью, нет. В подвал здания были эвакуированы как дети, так и воспитатели.

Она отметила, что вместе с руководством детского учреждения было осмотрено состояние детского сада, также Хрусталева пообщалась с детьми и коллективом. Уточняется, что эвакуация происходила по установленному алгоритму, и все находились в безопасности.

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