ВСУ ответили на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально заявил о введении режима прекращения огня в честь православной Пасхи, пишет MK.RU , ссылаясь на украинские СМИ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Зеленский. Перемирие, как уточняется, распространяется на все среды — сушу, воздушное пространство и акваторию морей.

В заявлении Генштаба подчеркивается: обе стороны конфликта обязуются соблюдать тишину, однако каждая сохраняет за собой право на зеркальные действия в случае наступательных маневров противника. Иными словами, огонь на поражение будет открываться в ответ на любые агрессивные шаги.

Пасхальное перемирие вступает в силу в 16.00 и продлится до окончания воскресенья. Режим прекращения огня подтвердили обе стороны — и Кремль, и Киев. Речь идет именно о временной мере, приуроченной к православному празднику.

В Киеве подчеркивают готовность соблюдать перемирие, но при этом оставляют за собой законное право на самооборону. Любые наступательные действия со стороны российских войск, как отмечается, будут пресекаться ответным огнем.

Стоит напомнить историю вопроса. В прошлом году пасхальное перемирие, объявленное президентом России, действовало с 18 часов 19 апреля до полуночи 21 апреля. Тогда, по данным Министерства обороны РФ, украинская сторона допустила около 4,9 тысячи нарушений режима тишины.

Ранее сообщалось, что США могут намекнуть Киеву на продление пасхального перемирия.