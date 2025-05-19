Переполненное судно с мигрантами затонуло в проливе Ла-Манш

В понедельник французские морские власти сообщили о трагедии в проливе Ла-Манш: переполненное судно с мигрантами, пытавшееся добраться до британского побережья, затонуло, что привело к гибели одного человека.

Всего спасательными службами была оказана помощь 62 людям. В заявлении префектуры уточняется, что двое пострадавших были эвакуированы вертолетом в больницу города Булонь-сюр-мер, но одного человека спасти не удалось.

12 мая морская префектура сообщала о спасении 192 мигрантов, пересекавших пролив, при этом один человек также погиб.

Согласно данным французских служб, занимающихся борьбой с нелегальной миграцией, в прошлом году был зафиксирован самый высокий уровень смертности в Ла-Манше с 2018 года — 78 погибших.

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