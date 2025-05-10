В ВМФ ответили на новости о «перехвате» российской подлодки у Ла-Манша

В Генштабе ВМФ РФ рассказали РИА Новости, что информация о «перехвате» в районе Ла-Манша российской подлодки «Краснодар» не соответствует действительности.

В ведомстве подчеркнули, что российская лодка в надводном положении и действовала в соответствии с морским международным правом. Никто судно не перехватывал, как это сообщили в ряде СМИ 10 мая.

«Называть это "перехватом" смешно и неквалифицированно. Лодка, выполнив задачи в Средиземном море, планово возвращалась к своему месту базирования. Сенсации в этом никакой нет», — сообщил источник РИА Новости.

В СМИ при этом отмечали, что британский флот якобы перехватил у берегов Франции дизель-электрическую подлодку «Краснодар». Дальнейшая судьба судна была неизвестна, но теперь в ВМФ поставили точку в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Маск посмеялся над «хвалеными» ВМС Великобритании после сравнения с ВМФ России