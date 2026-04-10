В Подмосковье рассказали о новой схеме обмана с коммунальными услугами

В России фиксируются случаи распространения фальшивых чат-групп, замаскированных под официальные каналы коммунальных служб, через которые злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным граждан.

В Московской области зафиксирована новая схема интернет-мошенничества, при которой граждан добавляют в поддельные чаты, имитирующие официальные группы коммунальных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство энергетики Московской области изданию «Известия».

По информации ведомства, злоумышленники рассылают сообщения с обещаниями перерасчета платежей или скидок на оплату жилищно-коммунальных услуг. Основная цель таких действий — получение кода подтверждения из SMS, который затем может использоваться для доступа к личным кабинетам граждан, включая портал Госуслуги.

Также отмечается, что мошенники создают фальшивые районные и домовые чаты, а также группы от имени различных организаций и ведомств. После вовлечения пользователей в переписку они стремятся перевести общение в личные сообщения и выманить конфиденциальную информацию.

