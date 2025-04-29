Пермь пережила сильнейший снегопад в XXI веке

В Перми зафиксировали рекордный для текущего столетия снегопад. По данным пермского Центра геоинформационных систем, количество выпавших осадков достигло 88% от месячной нормы, а высота снежного покрова составила 33 см.

В связи со сложившейся обстановкой, родителям учащихся предоставлено право самостоятельно решать, стоит ли отправлять детей в школу.

Как пишет телеграм-канал Mash, из-за обильного снегопада наблюдаются падения деревьев, транспортный коллапс с 10-балльными пробками, а курьеры вынуждены использовать лыжи для доставки.

Аэропорт Перми был закрыт для приема и отправки рейсов более чем на 17 часов. В результате сильного снегопада и ветра произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Наиболее пострадавшими оказались северные районы Свердловской области, включая Карпинский, Нижнетуринский округа и Ачитский район.

За прошедшие сутки зимняя погода вновь установилась в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Нижних Сергах, Березовском и других городах. Снегопад принес более 7 см снега.

По данным «Россетей», из-за обильных осадков около 45 тыс. человек остались без электроснабжения. В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что метель в Перми на сутки задержала пассажирский рейс в Новый Уренгой.