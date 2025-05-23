В Екатеринбурге ученицу не пустили на ЕГЭ с иконой в руках

В екатеринбургской гимназии № 39 одиннадцатиклассницу не допустили к сдаче ЕГЭ с иконой. Корреспондент URA.RU сообщил , что девушке предложили оставить святыню перед входом в кабинет.

Также учащимся запретили проносить на экзамен воду, шоколад, лекарства (во избежание отвлечения других участников) и ручки, не соответствующие установленным требованиям. 23 мая школьники сдают экзамены по истории, литературе и химии.

За ходом проведения ЕГЭ будут наблюдать с использованием технологий искусственного интеллекта. В регионе будет задействовано более 3 тыс. камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Химках наступил период сдачи государственных экзаменов.