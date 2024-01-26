Первая казнь с использованием чистого азота состоялась в США

Суд над Кеннетом Смитом состоялся еще в 1988 году. Он был приговорен к смертной казни за заказное убийство женщины. Дело до исполнения приговора дошло только в прошлом году. Внезапно выяснилось, что ему невозможно сделать смертельную инъекцию, что является стандартной процедурой при казни в Алабаме. Строение тела заключенного таково, что медики попросту не нашли у него вен на поверхности. Метод казни пришлось менять. В итоге процедура состоялась в городе Этмор 26 января. На осужденного надели маску, через которую в его легкие подали чистый азот. Этот газ вытесняет из организма кислород, за счет чего происходит гипоксия и смерть.

Смиту на момент казни было 58 лет. Он в своем последнем слове назвал предстоящее исполнение приговора шагом назад для всего человечества. Представитель властей отметил, что эта казнь стала достойным ответом на преступление осужденного и на его попытки обмануть судебную систему.

Ранее сообщалось, что японский суд приговорил к смертной казни виновного в преступлении четырехлетней давности. Злоумышленник совершил поджог аниме-студии, и в результате этого погибло 36 человек. Еще 32 человека получили ранения.