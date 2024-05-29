Украинские военные пожаловались на плохую броню танков Abrams

CNN один из военных рассказал о плохой броне, которая не защищает экипаж, а также российских дронах, отдающих на поле боя предпочтение именно этим бронемашинам. Его сослуживец подтвердил сказанные слова и сообщил о том, что названные недостатки были выявлены в боях у Авдеевки, где водитель одного из танков лишился ноги после пробития брони.

Также журналисты сообщили о поступающих от ВСУшников жалобах на конденсат, появляющийся в бронемашинах при дожде или тумане. По этой причине есть риск возгорания электроники, находящейся внутри. Кроме того, пожаловались танкисты и на проблему с боеприпасами и сообщили, что эти танки должны вступать в бой после работы авиации и артиллерии, которых нет у Украины.

Ранее мы писали о том, что на СВО погиб разведчик из ЯНАО.