Первые лесные пожары произошли в Московской области

Возгорания случились на территории Шатурского и Виноградовского лесничеств. Общая площадь составила 0,64 гектара, сказал глава областного Минсельхозпрода, слова которого приводит пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Первое (возгорание. — прим. ред.) было зафиксировано в трех километрах от города Рошаль системой видеомониторинга, второе — в двух километрах от деревни Ратмирово. Лесная охрана заметила (пожар. — прим. ред.) в ходе проведения наземного патрулирования», — сказал он.

Владислав Мурашов добавил, что пожар на территории Шатурского лесничества возник по вине местного населения, а в Виноградовском лесничестве огонь перешел туда с земель других категорий. Оба возгорания ликвидировали в день обнаружения.

Жителей Подмосковья просят не разводить костры в неположенных местах, не устраивать палов сухой травы, не сжигать мусор и не бросать непотушенные окурки и спички.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность системной работы по устранению подтоплений в регионе.