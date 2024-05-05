Первый класс пожарной опасности ожидается в Подмосковье в начале следующей недели

Сегодня на большей части Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности, в четырех лесничествах он поднимется до третьего, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Такая же лесопожарная обстановка прогнозируется и завтра, а во вторник, 7 мая, на всей территории региона ожидается первый класс пожарной опасности.

В ведомстве добавили, что накануне в Горенском участковом лесничестве в трех километрах от Балашихи произошел природный пожар площадью 0,39 гектара. К тушению привлекали тринадцать человек и шесть единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам контролировать ситуацию с лесными пожарами в регионе.