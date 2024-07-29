Первый класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Подмосковья до конца июля

До конца июля на большей части территории Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

При этом в Сергиево-Посадском лесничестве сегодня будет второй класс пожарной опасности, такая же обстановка ожидается завтра в Луховицком лесничестве, а послезавтра в Ступинском и лесничестве «Русский лес».

Жителей Подмосковья призвали незамедлительно сообщать о возгораниях в лесах по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны — 8-800-100-94-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить пожарную безопасность в лесах региона.