Первый класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Подмосковья в ближайшие дни

Сегодня и завтра на больше части территории Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба областного Комлесхоза.

Однако в некоторых лесничествах будет второй класс пожарной опасности. В четверг, 24 августа, он ожидается в Волоколамском, Наро-Фоминском, Талдомском и Дмитровском лесничествах. В пятницу класс пожарной опасности поднимется до второго в Бородинском и Орехово-Зуевском лесничествах. Кроме того, в Орехово-Зуевском в субботу он увеличится до третьего.

В Комитете лесного хозяйства Московской области добавили, что сегодня температура воздуха в регионе составит около пятнадцати градусов тепла днем и девять градусов — ночью. Погода будет облачной. Возможны дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье растет посещаемость парков.