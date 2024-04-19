Первый класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Подмосковья в выходные

В пятницу и в выходные на большей части Подмосковья прогнозируется первый класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что в воскресенье в Егорьевском, Виноградовском, Луховицком, Ступинском, Шатурском и Орехово-Зуевском лесничестве класс пожарной опасности увеличится до второго.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания требуется немедленно сообщить о нем в экстренные службы или на горячую линию лесной охраны. Номер для связи — 8-800-100-94-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ежегодно в регионе обустраивают около двенадцати лесопарков.