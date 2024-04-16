Первый класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Подмосковья во вторник

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности, до третьего он поднимется только в Ступинском лесничестве, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Накануне на территории региона зафиксировали один природный пожар. Его площадь составила 0,01 гектара. Возгорание произошло в Луховицком лесничестве. Огонь ликвидировали в день обнаружения.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем в Систему-112 или на горячую линию лесной охраны — 8-800-100-94-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе каждый год обустраивают около двенадцати лесопарков.