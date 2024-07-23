Первый класс пожарной опасности прогнозируется сегодня в лесах Подмосковья

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг класс пожарной опасности почти во всех лесничествах региона поднимется до второго, уточнили в ведомстве.

Самой сложной будет обстановка в Ступинском лесничестве. Сегодня там прогнозируется второй класс пожарной опасности, в среду он поднимется до третьего.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо сразу же сообщать о нем на горячую линию лесной охраны региона или по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить пожарную безопасность в лесах региона.