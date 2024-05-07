Первый класс пожарной опасности прогнозируется в Подмосковье до конца рабочей недели

До конца рабочей недели и на День Победы, 9 мая, на большей части Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности.

Как отметили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области, сегодня и в ближайшие дни дневные температуры в регионе составят около пяти градусов тепла, ночью возможны заморозки.

В ведомстве также напомнили, что при обнаружении возгорания нужно сразу же сообщить о нем в Систему-112 Подмосковья или на горячую линию лесной охраны — 8-800-100-94-00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам Подмосковья контролировать ситуацию с лесными пожарами в регионе.